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НовостиОбщество5 июня 2026 13:39

Свыше 734 тысяч уральцев проголосовали за объекты благоустройства

На Среднем Урале продолжают выбирать объекты благоустройства
Маргарита РАЗУМОВА
В Свердловской области выбирают объекты для благоустройства

В Свердловской области выбирают объекты для благоустройства

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Свердловской области продолжают голосовать за объекты благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды». Свой выбор в пользу обновления парков и скверов сделали более 734 тысяч уральцев. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

По данным ведомства, 527 тысяч голосов собрано с помощью волонтеров проекта. В регионе работают 10,2 тысячи добровольцев. Они проводят опрос в общественных местах, учреждениях культуры, а также на массовых мероприятиях.

Объекты для обновления будут выбирать до 12 июня. Жители Среднего Урала знакомятся со 171 объектом. По программе ранее преобразили набережную Исети, сквер около Оперного театра, а также парк Зеленая Роща.