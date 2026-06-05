Свыше 734 тысяч уральцев проголосовали за объекты благоустройства

В Свердловской области выбирают объекты для благоустройства Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Свердловской области продолжают голосовать за объекты благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды». Свой выбор в пользу обновления парков и скверов сделали более 734 тысяч уральцев. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

По данным ведомства, 527 тысяч голосов собрано с помощью волонтеров проекта. В регионе работают 10,2 тысячи добровольцев. Они проводят опрос в общественных местах, учреждениях культуры, а также на массовых мероприятиях.

Объекты для обновления будут выбирать до 12 июня. Жители Среднего Урала знакомятся со 171 объектом. По программе ранее преобразили набережную Исети, сквер около Оперного театра, а также парк Зеленая Роща.