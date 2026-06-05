ВИЗ-Сталь расширила независимую оценку квалификации для выпускников профильного колледжа

Фото: ВИЗ-Сталь

В Центре оценки квалификации ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) провели государственную итоговую аттестацию выпускников Уральского политехнического колледжа, совмещенную с независимой оценкой квалификации. Единый экзамен сдали более 70 студентов по рабочим профессиям ремонтного комплекса и технологических участков. Впервые в России ГИА в реальных производственных условиях прошли выпускники направления «Обработка металлов давлением».

Демонстрационный экзамен проходил на действующем производстве в цехе холодной прокатки. Это позволило оценить, насколько уверенно будущие специалисты применяют полученные знания и навыки в реальной рабочей среде — на оборудовании, с которым им предстоит работать. Оценку проводили аттестованные эксперты из числа сотрудников предприятия, которые сопровождали студентов в течение полугода: консультировали, стажировали, знакомили с производственными процессами.

В рамках единого экзамена оценивались знания по основам эксплуатации оборудования, применения специальных инструментов и материалов, средств индивидуальной защиты. В практической части ребята демонстрировали навыки соблюдения требований безопасности и выполнения профильных работ по ремонту и обслуживанию оборудования, проведению технологических операций.

Выпускники, успешно выполнившие весь объем заданий профессионального экзамена, дополнительно к диплому о среднем профессиональном образовании получат отраслевое свидетельство о подтверждении квалификации, действительное по всей России. Студентам, показавшим лучшие результаты, ВИЗ-Сталь подготовит индивидуальные предложения о трудоустройстве.

— Совмещение государственной итоговой аттестации с независимой оценкой квалификации в Центре оценки квалификации ВИЗ-Стали реализуется уже второй год и это важный шаг к усилению качества подготовки в профильном колледже. Мы получаем понятный и прозрачный результат: студент подтверждает компетенции не в теории, а в условиях реального производства, по единым отраслевым требованиям. Для ребят это возможность начать карьеру увереннее, а для предприятия — подготовить специалистов под конкретные задачи и быстрее включать их в работу, — отметила Наталья Байда, начальник управления по профессиональным квалификациям Группы НЛМК.

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