Центр Екатеринбурга перекроют на три дня из-за фестиваля «Движение»

В Екатеринбурге на три дня перекроют движение в центре из-за фестиваля «Движение» Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге из-за проведения фестиваля «Движение» с 5 по 8 июня перекроют несколько улиц. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

5 июня с 00:01 до 8 июня 05:00 движение всех видов транспорта будет прекращено на улице 8 Марта от проспекта Ленина до улицы Малышева

5 июня с 22:00 по 6 июня 23:00 движение ограничат на улице Горького от Пушкина до Малышева.

5 июня с 6:00 по 7 июня 23:00 проезд транспорта запретят на улице Воеводина от Малышева.

6 июня с 6:00 до 23:40 будет закрыт переулок Химиков от 8 Марта до набережной Рабочей Молодежи.

Схема перекрытий на три дня Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, что фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме с 5 по 7 июня. Мероприятие состоится в третий раз. В этом году на фестивале выступят лидер группы Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов, основатель «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец, певица Ёлка, группы «Чиж & Co», «Северный флот» и «Сова».