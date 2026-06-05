Жители Ноябрьска увидели медведя возле кладбища и аэропорта

В Ноябрьске в черте города заметили медведя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жители Ноябрьска увидели вблизи города медведя. Об этом сообщает «Ямал 1». Кадры опубликованы в социальных сетях. По словам очевидцев, косолапого удалось заснять возле трассы по дороге в аэропорт и в районе городского кладбища.

– На кладбище был замечен медведь среднего размера, – написал очевидец.

Из-за участившихся случаев выхода медведей к людям специалисты напоминают о правилах безопасности. Диких животных нельзя преследовать, фотографировать с близкого расстояния и пытаться привлечь их внимание. Если хищник подошел близко к дороге, не нужно ему сигналить или пытаться его прогнать – нужно дождаться, когда животное самостоятельно покинет проезжую часть. Подкармливать медведей также не рекомендуют – это формирует у них привычку искать еду у людей.

Напомним, что в мае возле городской больницы и стадиона «маяк» в Краснотурьинске заметили медведя. Об этом сообщил глава города Александр Устинов в своих социальных сетях. Местным жителям настоятельно рекомендовали отказаться от посещения леса в этом районе.