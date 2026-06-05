В Екатеринбурге стартовала патриотическая акция

В Екатеринбурге прошла акция, приуроченная к 85-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге стартовала «Эстафета памяти». Акция приурочена к 85-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Участники мероприятия возложили цветы к Широкореченскому мемориалу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

- В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, ветераны МВД и Вооруженных Сил, действующие правоохранители, курсанты ведомственных вузов, кадеты полицейских классов, юнармейцы и активисты, - сказано в сообщении.

Уральские байкеры привезут в Республику Беларусь копию знамени 175-й дивизии войск НКВД. В том числе доставят венок от свердловчан. Их возложат к мемориалу в Брестской крепости. Участники акции на обратном пути привезут в Свердловскую область горсть земли Брестской крепости. Далее ее передадут в 56 муниципалитетов региона.