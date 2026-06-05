В Петербурге вестибюль «Пионерской» закроют из-за ремонта эскалатора

Интервалы ограничений могут меняться в зависимости от реального пассажиропотока Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Режим функционирования вестибюля станции «Пионерская» в Санкт-Петербурге скорректируют практически на весь летний период, пишет Мойка78.

Как сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена, на объекте начнется капитальный ремонт эскалаторного оборудования.

В связи с этим с 8 июня до 21 августа в будние дни с 07:30 до 09:00 для входа в вестибюль будут открыты не все турникеты. А в промежутке с 17:10 до 19:10 в вестибюль и вовсе перестанут пускать пассажиров — он будет полностью закрыт на вход. 4 и 5 июля доступ в вестибюль также полностью ограничат.

В подземке добавили, что интервалы ограничений могут уточняться в зависимости от реального пассажиропотока.

Напомним, ранее мы писали, что в метро Екатеринбурга будут объявлять станции голосом Владимира Шахрина.