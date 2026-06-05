В Нижнем Тагиле собирают любителей спорта и активного отдыха

Любители спорта и активного отдыха смогут поучаствовать в «Тагил Ультра-Трейл» Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Тагиле 7 июня у горы Белой пройдет спортивное событие «Тагил Ультра-Трейл». Об этом сообщает Тагил.Лайф. В нем примут участие 333 трелрайннера – бегуны по пересеченной местности.

Для любителей спорта и активного отдыха подготовили несколько трасс. Для самых маленьких участников от 4 до 15 лет доступна дистанция в 1 километр. Взрослые могут выбрать дистанцию в 5 километров, либо для бега, либо для скандинавской ходьбы. Также доступен забег на 10 километров, горный полумарафон и ультратрейл – для самых выносливых.

Забег пройдет по Демидовской узкоколейной железной дороге, построенной в конце XIX века.

– Событие уже переросло в полноценный фестиваль. Гостей ждут танцевальные тренировки, мастер-классы, ярмарка умельцев, экоконкурс и фирроуп (работа с лентами для баланса). Организаторы создали «конструктор досуга» – бег остаётся лишь одной из частей программы, – отметил директор МАУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил» Павел Балин.

В планах у города – расширяться. Уже в следующем года организаторы планируют собрать на мероприятии до 1000 участников.