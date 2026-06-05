В Алапаевск после объединения больниц приезжают врачи из Екатеринбурга

Жителям Алапаевска, Верхней Синячихи и Махнево доступна медицинская помощь от узких специалистов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Больницы Алапаевска, Верхней Синячихи и Махнево объединили с Центральной городской клинической больницей №3 Екатеринбурга. Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области. Теперь в эти населенные пункты будут приезжать узкие специалисты из столицы Урала.

– Более 1000 жителей получили консультации кардиологов, ревматологов, пульмонологов, хирургов, дерматологов и других узких специалистов. Выполнено более 1000 диагностических исследований: УЗИ, маммография, флюорография, рентген, – сообщили в ведомстве.

Благодаря объединению учреждений многие заболевания местных жителей удалось выявить на ранних стадиях и сразу взять их на контроль. Кроме того, местным жителям провели вакцинацию от клещевого энцефалита перед началом опасного сезона.