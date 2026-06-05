Директор Глызина опроверг слухи о госпитализации и тромбозе у певца

По словам представителя певца, Глызин чувствует себя лучше 18-летних ребят Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Сведения о внезапном ухудшении самочувствия и обнаружении тромбоза нижних конечностей у известного эстрадного исполнителя Алексея Глызина являются ложными. Об этом изданию «Абзац» рассказал директор певца Максим Глотов.

Ранее в некоторых СМИ появились публикации о том, что 72-летнего артиста в экстренном порядке доставили в больницу из-за сильных болей в левой ноге. Сообщалось, будто медики нашли у него нарушение кровотока, назначили уколы для разжижения крови и строго запретили танцевать на сцене.

Вот как Максим Глотов прокомментировал эту информацию:

- Все, что пишут другие СМИ, – это желтая пресса. Он чувствует себя лучше 18-летних ребят. Все остальное – неправда.

Напомним, ранее мы писали, что актер Евгений Кулик получил травму во время отдыха во Вьетнаме. Врачам пришлось зашивать ему голову.