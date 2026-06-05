Застройщик «Атлас Девелопмент» намерен использовать ГигаЧат для развития своих продуктов

Фото: пресс-служба Сбербанк

Девелопера заинтересовали практики Сбера в области цифровизации и искусственного интеллекта. Банк выразил готовность внедрить свои решения с применением ИИ, облачных технологий, интернета вещей и кибербезопасности. В частности, Сбер и «Атлас Девелопмент» изучат возможность интеграции в процессы застройщика генеративной модели ГигаЧат.

Стороны также планируют установить долгосрочные партнёрские отношения по проектному финансированию жилищной и коммерческой недвижимости в трёх субъектах России. Потенциал финансирования таких объектов в 2026–2027 гг. оценивается в 50 млрд рублей.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнёр ПМЭФ.

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