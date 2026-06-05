В Екатеринбурге силовики нагрянули в подразделение мэрии

Силовики нагрянули в МКУ «Центр организации выставок и ярмарок» Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге силовики нагрянули с проверкой в подразделение мэрии. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в мэрии. Речь идет о помещениях МКУ «Центр организации выставок и ярмарок». Учреждение занимается организацией выставок и ярмарок, а также мероприятий по выносу незаконно размещенных нестационарных торговых объектов.

– В рамках проверки прошел осмотр места происшествия в помещения МКУ на улице Антона Валека, 8. Сотрудники Центра организации выставок и ярмарок оказывают полное содействие правоохранительным органам, – сообщили в администрации Екатеринбурга.

В мэрии также подчеркнули, что никаких уголовных дел против чиновников нет.

Напомним, что ранее обыски прошли в Уральском государственном аграрном университете. По информации источника «КП-Екатеринбург», у силовиков есть ряд вопросов к директору Института экономики, финансов и менеджмента Ольге Рущицкой.