На Свердловскую область обрушатся грозы и штормовой ветер

Ливни и ветер обещают местами в Свердловской области Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Свердловской области вновь предупредили о непогоде. Предупреждение опубликовали в региональном МЧС.

- По информации синоптиков местами на территории Свердловской области 6 июня ожидаются сильные дожди, грозы и порывы ветра до 20 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области.

Во время сильных дождей спасатели советуют уральцам быть осторожными на улице и обращать внимание на линии электропередач. Слабо укрепленные конструкции на участках садоводам рекомендуют закрепить надежнее, чтобы не травмировались люди. Также стоит подготовить ливневые канализации.

Во время грозы дома нужно закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляцию. Не стоит топить печь и разговаривать по телефону. Удары молнии могут быть опасны, поэтому спасатели напоминают, что нельзя подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антеннам. Также нельзя стоять возле окна, а по возможности следует отключить электроприборы.

- Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы, немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега, не прячьтесь под одинокими высокими деревьями, - предупреждают в МЧС.

Если природная стихия застала во время поездки, то нужно остановиться и переждать непогоду на обочине или на стоянке, подальше от деревьев. Окна в машине лучше закрыть. Продолжать путь опасно, так как ливни значительно снижают видимость на дороге.

В случае ЧП и при необходимости оказания помощи свердловчан просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

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