В Екатеринбурге продолжат рассмотрение дела экс-участника ОПГ «Центр» Горшунова

Дело Сергея Горшунова продолжат рассматривать в Кировском районном суде 22 июня Фото: Олег ГАЛИМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге возобновили рассмотрение дела экс-участника ОПГ «Центр» Сергея Горшунова. Это следует из картотеки Кировского районного суда Екатеринбурга. Напомним, что Сергей Горшунов обвиняется в убийстве предпринимателя Алексея Зубакина, пропавшего в 2013 году.

Зубакина считали участником екатеринбургской группировки «Центр», где мог состоять и Горшунов. Следствие также полагает, что задержанный может быть причастен к убийству президента ОАО «Европейско-азиатская компания» Виктора Терняка, расстрелянного в 1992 году.

Бизнесмена обвиняют в совершении преступления по части 3 статье 30 – пунктам «а», «и» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений». Его задержали в Москве 25 апреля, 28 апреля Ленинский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

25 декабря 2025 года Горшунову изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, после этого бизнесмен находился под стражей в московском СИЗО в рамках другого уголовного дела.

Судебные заседания в Кировском районном суде по делу Горшунова переносились шесть раз, последний перенос был 20 января 2026 года. Теперь в картотеке указано, что следующее заседание назначено на 22 июня 2026 года.