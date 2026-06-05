Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 июня 2026 8:14

В Алапаевске мотоциклист без прав врезался в легковушку и попал в реанимацию

В Алапаевске в ДТП с мотоциклистом без прав пострадали два человека
Екатерина ГАПОН
Мотоциклист без прав врезался в легковушку, его увезли в реанимацию. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Мотоциклист без прав врезался в легковушку, его увезли в реанимацию. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Вечером 4 июня в Алапаевске произошло ДТП с мотоциклистом без прав. По предварительным данным, авария произошла на улице Московской. 22-летний водитель мотоцикла ехал на перекрестке по главной дороге, меняющей направление. Во время маневра он выехал на встречку, где врезался в Volkswagen Polo.

– Водитель и пассажир мотоцикла, молодые люди 2004 года рождения бригадой скорой медицинской помощи доставлены в Алапаевскую городскую больницу для оказания помощи, после осмотра медиками водитель госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Пассажир получил незначительные травмы и после осмотра отпущен домой, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Установлено, что водитель и его пассажир ехали без защитной экипировки. За рулем Volkswagen была 35-летняя женщина с 16-летним стажем вождения.

По факту ДТП проводится проверка.