Свердловские выпускники стали чаще допускать фактические ошибки в сочинениях

Выпускники в сочинениях стали чаще допускать фактические ошибки Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Выпускники стали чаще допускать фактические ошибки в социнениях на ЕГЭ. Наблюдением поделилась председатель предметной комиссии Свердловской области по русскому языку Наталия Юшкова в беседе с ТАСС. Эксперт отметила, что такая тенденция связана с поверхностным чтением, из-за которого упускаются важные детали.

– Очень странно, но последнее время частотные ошибки связаны с искажением информации в том тексте, который лежит перед глазами. Выпускники неправильно переписывают фамилию автора, неправильно пишут имя героя, неправильно указывают какую-то конкретную деталь. Это говорит о поверхностном, серфинговом чтении, – отметила Наталия Юшкова.

Эксперт подчеркнула, что это происходит из-за снижения читательской культуры, клипового мышления, списывания с сайтов с готовыми домашними заданиями и использования искусственного интеллекта при выполнении заданий. Наталья Юшкова отмечает, что фактические ошибки и искажения текста оцениваются по разным критериям, и, совершая их, выпускник рискует существенно снизить итоговый балл.