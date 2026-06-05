Работы по расширению ЕКАД завершат до сентября

Строительство ЕКАД завершат к сентябрю Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Работы по расширению Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги завершат до сентября 2026 года. Сейчас на ЕКАД идет расширение участка между Тюменским и Режевским трактом. После реконструкции участок протяженностью 2,6 километра станет шестиполосным. Движение изначально планировали открыть до конца года.

– Губернатор поставил задачу проработать возможность ускорения работ и завершить основные мероприятия до сентября, – отметили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Кроме того, на 86% завершены работы по строительству транспортной развязки у концерна «Калина». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в конце года.

Напомним, что всего в регионе планируют обновить более 400 километров дорог. На эти цели направят более 40 миллиардов рублей, из них 6,5 миллиардов рублей – из федерального бюджета.