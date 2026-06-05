Сумма выданных автокредитов с января по апрель 2026 года составила 13,5 миллиарда рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области спрос на автокредиты вырос на 27,8% за год. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. Так, в период с января по апреля 2025 года в Свердловской области было выдано автокредитов на сумму 10,6 миллиарда рублей, а за аналогичный период 2026 года – на 13,5 миллиарда рублей.

–В целом, выдача автокредитов продолжает оставаться на довольно низком уровне. Это свидетельствует о невысоком спросе на автокредиты, прежде всего, по причине недавнего повышения утилизационного сбора, высоких процентных ставок, и общего роста цен на автомобили, – сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Больше всего за год спрос на автокредиты вырос в Воронежской области – на 39,5%. На втором месте Санкт-Петербург – здесь количество выданных кредитов выросло на 34,7%. С небольшим отрывом Питеру уступает Москва – 34,6%. Меньше всего спрос вырос в Самарской области – всего на 9,5%.