Тату-мастера из Екатеринбурга арестовали за демонстрацию сатанинской символики*

Тату-мастера арестовали на 10 суток за демонстрацию сатанинской символики* Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге арестовали тату-мастера Полину Солдатову за демонстрацию сатанинской символики*. В марте 2026 года сотрудники правоохранительных органов обнаружили в телеграмм-канале девушки обнаружили две фотографии: женщину с татуировкой летучей мыши в белье с изображением Бафомета*, а также женщину, на шее у которой был чокер с перевернутой пятиконечной звездой*.

– На момент проверки публикации имели 167 просмотров и 29 реакций, что квалифицировано как публичное демонстрирование атрибутики экстремистской организации, запрещённое статьями 12 и 13 Федерального закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

На администратора телеграмм-канала составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ «Публичное демонстрирование символики экстремистской организации». Свою вину Солдатова признала, однако отметила, что она это сделала не умышленно. Суд доводы отклонил, так как статья включает в себя как умышленные, так и неосторожные действия.

Верх-Исетский районный суд признал Полину Солдатову виновной и назначил ей административный арест на 10 суток. Решение пытались обжаловать, однако Свердловский областной суд не нашел оснований для смягчения наказания.

*Деятельность Международного движения сатанизма признана запрещенной в Российской Федерации решением Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2025 по делу № АКПИ25-416С.