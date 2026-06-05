В Нижнем Тагиле водитель легковушки сбил подростка на пешеходном переходе

Водитель отвлекся и не заметил пешехода. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Вечером 4 июня в Нижнем Тагиле водитель легкового автомобиля сбил 16-летнего подростка. По предварительным данным, авария произошла на улице Береговая-Красноармейская на нерегулируемом пешеходном переходе.

Инспекторы ДПС установили, что за рулем Daewoo Espero был 48-летний местный житель со стажем вождения 16 лет. Он ехал со стороны улицы Жуковского в сторону улицы Ермакова, когда наехал на пешехода.

– В результате дорожного происшествия пострадал 16-летний подросток. После осмотра медиками отпущен домой, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Водитель пояснил, что ехал по второстепенной дороге и посмотрел направо, чтобы убедиться в отсутствии машин на главной дороге. Из-за того что мужчина отвлекся, он не заметил пешехода слева, и, экстренно затормозив, все равно не смог избежать столкновения. Основная причина ДТП будет установлена позднее.