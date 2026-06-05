Т2 расширит географию VoLTE-роуминга до 48 стран в 2026 году

Фото: пресс-служба Т2

Мобильный оператор Т2 продолжает развивать VoLTE-роуминг в популярных туристических и деловых направлениях. До конца 2026 года оператор планирует увеличить географию сервиса почти вдвое. Уже сейчас его преимуществами пользуются около 70 тысяч путешественников за рубежом.

Первая страна с поддержкой международного VoLTE появилась в сети Т2 в феврале 2022 года – тогда сервис заработал в США. Масштабное развитие технологии началось в 2025 году: всего за год компания подключила 18 зарубежных сетей в странах Азии, Европы, Северной и Центральной Америки. Сегодня технология доступна клиентам Т2 на 23 зарубежных территориях. Это делает компанию одним из лидеров по географии международного VoLTE-роуминга среди операторов «большой четверки».

Сегодня VoLTE-роуминг Т2 доступен в США, Австралии, Сингапуре, Китае, Вьетнаме, Макао, Швейцарии, Исландии, Пуэрто-Рико, Малайзии, Гондурасе, Швеции, Японии, Израиле, Испании, Гонконге, Тайване, Таиланде, Мексике, Черногории, Фиджи, Франции и Германии. В ряде стран технология работает сразу в нескольких сетях зарубежных операторов. На июнь текущего года таких партнерских сетей насчитывается 30. Т2 продолжит расширять географию международного VoLTE-роуминга и до конца 2026 года планирует подключить еще около 25 стран. В приоритете – популярные среди российских туристов направления.

«Мы всегда поддерживали интересы наших клиентов, особенно, когда речь идет о туризме. Для путешествий внутри страны мы развиваем сеть в самых популярных направлениях во всех регионах присутствия. А для тех, кто планирует этим летом полететь заграницу, мы создали условия для выгодной и удобной связи с близкими»,- отметила директор макрорегиона «Урал» Т2 Светлана Галилеева.

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