Свердловская область подписала несколько важных соглашений о сотрудничестве

На Петербургском экономическом форуме Свердловская область заключила несколько важных соглашений. Фото: Департамент информационной политики региона

Свердловская область заключила несколько соглашений о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. По поручению губернатора Свердловской области Дениса Паслера на площадке работает его заместитель Дмитрий Ионин.

– Мы провели встречи с представителями российских регионов и крупных компаний, подписали стратегически значимые для Свердловской области соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной, цифровой и других сферах. Например, соглашение с «Яндексом» поможет нам масштабировать инициативное бюджетирование в регионе, – отметил Дмитрий Ионин.

Помимо «Яндекса» Свердловская область подписала соглашение с Президентской библиотекой. Сотрудничество направлено на развитие безопасного информационного пространства в сфере исторического просвещения.

Соглашение о сотрудничестве между нашим регионом и правительством Республики Хакасия направлено на развитие выгодных связей, таких как торгово-экономические, научно-технические и культурные. Стороны договорились развивать инвестиционные проекты, малое и среднее предпринимательство, а также обмениваться опытом в сфере поддержки бизнеса.