Свердловчанке помогли вернуть 348 тысяч по кредиту, который она не брала

Банк вернул свердловчанке 348 тысяч по кредиту, который она не брала Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новолялинском районе прокуратура помогла женщине вернуть 348 тысяч рублей по кредиту, который она не брала. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на прокуратуру Свердловской области. Кредитку на ее имя оформил несовершеннолетний опекаемый под влиянием мошенников.

Всего опекаемый перевел аферистам более 309 тысяч рублей.

– Женщина пыталась урегулировать ситуацию с банком, но безуспешно. Чтобы не платить огромные проценты, она выплатила кредит с процентами – больше 348,5 тысячи рублей, – сообщили в надзорном ведомстве региона.

Прокуратура Новолялинского района подала иск в суд о признании кредитного договора незаключенным и возврате денег. В ходе разбирательств кредитное учреждение добровольно перечислило пострадавшей всю сумму.

Напомним, что в Первоуральске сотрудники уголовного розыска ОВД задержали 30-летнего жителя Екатеринбурга, обвиняемого в хищении более 7,3 миллиона рублей. По предварительным данным, мужчина был курьером мошенников.