АО «УЭХК» поддержит социальные инициативы жителей Новоуральска

Фото: пресс-служба «УЭХК»

В 2026 году Уральский электрохимический комбинат (АО «УЭХК», предприятие Топливного дивизиона «Росатома» в Новоуральске Свердловской области) традиционно окажет поддержку реализации благотворительных инициатив в Новоуральском городском округе.

По итогам ежегодного конкурса благотворительных грантов финансирование со стороны комбината получат 24 проекта на общую сумму 4,7 млн рублей. Все творческие, образовательные и спортивные инициативы приурочены к 30-летию АО «ТВЭЛ» - головной управляющей компании Топливного дивизиона «Росатома».

При поддержке АО «УЭХК» будут реализованы и другие важные для города и жителей инициативы. Проекты охватывают такие направления, как помощь людям с ограниченными возможностями, развитие массового спорта, патриотическое воспитание молодежи, образовательные проекты и проведение культурных мероприятий, включая фестиваль духовых оркестров «Новоуральские фанфары».

«Благотворительная деятельность УЭХК – это традиционная системная работа, которая встроена в наш бизнес-процесс. Для нас это осознанная работа с реальными потребностями учреждений, организаций. Мы стараемся включаться там, где помощь действительно меняет качество жизни, и делать это не формально, а по-настоящему полезно», – отметил генеральный директор АО «УЭХК» Александр Дудин.

Общий объем средств, направляемых на социальные инициативы со стороны АО «УЭХК» в 2026 году, составит почти 12 млн рублей.

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