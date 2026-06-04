На ВИЗ-Стали расширили парк цифрового оборудования для контроля качества

Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) расширили цифровую инфраструктуру заводской химической лаборатории. На предприятие поступило новое оборудование для контроля качества сырья и материалов, которое позволит повысить точность и скорость измерений, улучшить прослеживаемость результатов — от анализа пробы до корректировки технологических режимов на агрегатах.

В рамках обновления лаборатория получила приборы для разных задач контроля. Газоанализатор для фракционного анализа позволяет оперативно проверять ключевые параметры сырья. Резистивная печь автоматизировала и ускорила подготовку проб и результатов в исследованиях состава металла. Ротационный вискозиметр помогает оперативно контролировать вязкость технологических растворов и покрытий.

Современное оборудование работает с электронной фиксацией данных и интеграцией результатов в лабораторные процессы, что делает анализ более прозрачным и управляемым, а реагирование на отклонения — более быстрым. Расширение цифровых возможностей химической лаборатории укрепляет систему обеспечения качества ВИЗ-Стали и помогает поддерживать стабильные параметры на всём маршруте производства — от входного сырья до готового высокотехнологичного проката.

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