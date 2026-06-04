УБРиР выступил партнером всероссийской акции «Экспедиция Добра»

Фото: пресс-служба УБРиР

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) поддержал всероссийскую акцию «Экспедиция Добра», организованную благотворительным фондом «Добродушие», региональным отделением «Народного Фронта» Санкт-Петербурга и автономной некоммерческой организацией «Команда страны». Утром 1 июня участники экспедиции отправились из Санкт-Петербурга в Хабаровск на автомобиле, специально оборудованном для комфортных путешествий инвалидов-колясочников.

Накануне участники экспедиции побывали в Екатеринбурге, где вместе с партнерами акции передали четырем семьям оборудование для развития и реабилитации их детей. Это специальный массажный стол, коляска, кресло для купания и другие технические устройства.

«Банк более 18 лет реализует собственную благотворительную программу «Дети верят в чудо», которая призвана помогать ребятам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Выступить партнером этой акции нас пригласили наши друзья из центра социальной помощи семье и детям «Отрада». Ознакомившись с целью акции, мы сразу согласились. Нам откликнулась проактивная позиция «Экспедиции Добра», которая воспитывает общество примерами успешного преодоления тяжелых проблем. Кроме того, в Хабаровске работает самое восточное отделение нашего банка. И мы рады поучаствовать в акции, которая объединяет наши социальные проекты в Екатеринбурге и Хабаровске», — отметил президент банка Алексей Долгов.

Автомобиль, на котором участники экспедиции едут в Хабаровск, предназначен уникальному человеку, который каждым днем своей жизни доказывает, что даже в самых сложных обстоятельствах можно оставаться сильным, работать, строить семью и двигаться вперед, несмотря ни на какие ограничения. Вадим Кулаков, у которого с рождения тяжелая форма ДЦП, смог найти друзей, работу и собственный дом.

«Сейчас Вадим мечтает о том, чтобы свободно передвигаться по городу, ездить на футбол и хоккей, оставаться частью большого мира. Чтобы воплотить эту мечту, мы вместе с партнерами акции приняли решение подарить ему специализированный автомобиль. Сейчас наша экспедиция на нем едет в Хабаровск, останавливаясь в крупных городах для участия в благотворительных акциях с нашими партнерами. Накануне мы посетили Казань, а завтра планируем быть в Омске. Мы рады, что в Екатеринбурге нас так тепло встретили наши друзья. Вместе с командой банка УБРиР, фондом «Свои дети» и центром социальной помощи семье и детям «Отрада» Октябрьского района Екатеринбурга мы смогли помочь четырем нуждающимся семьям», - отметила директор БФ «Добродушие» и руководитель ООД «Народный Фронт» в Санкт-Петербурге Екатерина Кондратьева.

«Экспедиция Добра» — это напоминание о том, что большие изменения могут начаться с простого человеческого участия. Участники проекта призывают к открытому разговору о доступности среды для людей с ОВЗ, о взаимопомощи. За 12 дней команда единомышленников посетит более 15 крупных городов, поможет детям и подросткам с тяжелейшими проблемами в хосписах и интернатах, поддержит семьи, которые столкнулись с бедой.

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