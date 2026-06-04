Прибыль Банка Уралсиб за 1 квартал по МСФО составила 5,3 млрд рублей

Фото: пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по МСФО за 1 квартал 2026 года, согласно которой прибыль банка составила 5,3 млрд рублей.

Активы банка за указанный период составили 775,6 млрд рублей, собственные средства (капитал) – 120,7 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

В 2026 году Банк Уралсиб продолжает реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Так, за последний год рейтинги Уралсиба повысили все ключевые российские рейтинговые агентства: АКРА – до уровня А (RU) со стабильным прогнозом (подтвержден агентством в мае 2026 года), НКР – до уровня A+.ru со стабильным прогнозом, «Эксперт РА» – до уровня ruА со стабильным прогнозом.

Фото: пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

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