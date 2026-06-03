Уралец, не пропустивший скорую, попытался оспорить лишение прав

Уральца, не пропустившего бригаду скорой помощи, лишили водительских прав на год Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Карпинска попытался оспорить лишение водительских прав. Мужчина не пропустил бригаду скорой помощи, которая везла пожилого пациента. Об этом сообщает Свердловский облсуд.

Это произошло в Карпинске 8 марта во дворе на улице Мира. Водитель Kia подъехал вплотную к машине скорой помощи и перекрыл выезд.

- В это время в скорую усаживали пожилого пациента. Несмотря на включенные проблесковые маячки и сирену, мужчина не отъезжал. Он объяснил, что не хотел застрять в снегу, - рассказали в инстанции. - Бригада выезжала со двора задним ходом. Поэтому доставка пациента затянулась на 2,5 минуты. Нарушение зафиксировала камера домофона.

Мировой судья признал водителя виновным по 12.17 КоАП РФ «Непредоставление преимущества спецтранспорту». Мужчину лишили прав на один год.

Уралец обжаловал постановление и попросил сохранить за ним водительские права. Однако суд отказал ему. Уточняется, что за последний раз мужчину 56 раз привлекали к административной ответственности.