Власти Екатеринбурга подписали договор о поставке 50 новых трамваев

Первые 20 трамваев поступят в Екатеринбург до 30 сентября Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Екатеринбурга подписали договор о поставке 50 трехсекционных трамваев. 20 вагонов должны привезти до 30 сентября 2026 года, остальные – до 25 декабря. Напомним, что на закупку новых трамваев из бюджета города выделили более 13 миллиардов рублей, однако в ходе аукциона итоговую стоимость удалось снизить на 2,2 миллиарда рублей.

– Низкопольные трамваи максимальной пассажировместимостью 150 человек будут оснащены современной системой климат-контроля, светодиодным освещением и системой автоматизированной оплаты, – сообщили в мэрии.

Кроме того, в трамваях установлена система радиоинформирования для слабовидящих пассажиров и предусмотрены места для инвалидов-колясочников.

Гарантийный срок эксплуатации машин – два года или пробег 100 тысяч километров. Срок службы вагонов – не менее 30 лет. Транспорт полностью адаптирован для работы на Урале: он способен работать при температуре от -40 до +40 градусов.

Отмечается, что кроме 50 трамваев парк общественного транспорта пополнят 55 троллейбусов с повышенным автономным ходом и 15 автобусов особо большого класса.