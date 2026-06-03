В Екатеринбурге 10 уклонистам вручили повестки для явки в военкомат

Рейд провели по ресторанам Екатеринбурга. Фото: пресс-служба ВСУ СКР по ЦВО

В Екатеринбурге провели очередной рейд по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учет. Проверку провели офицеры 58-го военного следственного отдела СК России совместно с сотрудниками военного комиссариата.

– Рейд проводили в ресторанах города по выявлению граждан, не вставших на воинский учёт по месту пребывания, и иных лиц, нарушивших миграционное законодательство Российской Федерации, – сообщили в пресс-службе ВСУ СКР по ЦВО.

В результате рейда повестки для явки в военкомат получили 10 человек.

Напомним, что аналогичный рейд офицеры 58-го военного следственного отдела провели на Южном автовокзале Екатеринбурга. В ходе проверки повестки для явки в военкомат получили 16 бывших мигрантов.