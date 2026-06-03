Для киосков, продающих газеты и социально значимые товары хотя ввести пониженный коэффициент Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге могут отменить единовременную плату для размещения киосков. С такой инициативой на комиссии по экономическому развитию городской Думы выступил глава департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин.

– Размер единовременной платы часто становится причиной, по которой победители аукциона на размещение НТО отказываются заключать договор. Так, в прошлом году было проведено 77 аукционов, только по 25% из них были заключены договоры на размещение, – отметил Максим Чаплыгин.

Поэтому глава департамента предлагает отменить единовременную плату за право заключения договора. Размер годовой платы будет определяться по итогам аукциона, и вносить ее можно ежемесячно. Кроме того, для киосков, специализирующихся на продаже печатной продукции и социально значимых товаров планируют ввести пониженный коэффициент.

Окончательное решение депутаты примут на заседании Думы.