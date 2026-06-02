Орнитологи провели фотофиксацию и осмотр птенцов сапсанов на крыше Уралсиба

Фото: пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Специалисты-орнитологи на крыше Банка Уралсиб провели фотофиксацию и плановый осмотр птенцов сапсана, появившихся на свет 22 и 23 мая.

Птенцам сейчас чуть больше недели. Они заметно подросли, активно набирают вес и начинают осваивать гнездовую площадку, все чаще перемещаясь по ней самостоятельно.

Во время осмотра ветеринарный врач уделил особое внимание самому маленькому птенцу. В области глаза были обнаружены загрязнения, которые специалисты аккуратно удалили. Состояние птицы не вызывало опасений, здоровью птенца ничего не угрожало.

В ходе обследования орнитолог также изучил остатки добычи, которую взрослые сапсаны приносят потомству. Среди наиболее интересных находок – перья большого пестрого дятла, вальдшнепа и коростеля. Эти наблюдения позволяют больше узнать о рационе соколов и особенностях их жизни в городской среде.

Очередной важный этап в жизни птенцов – кольцевание. Его специалисты проведут на следующей неделе.

Сапсаны гнездятся на здании банка уже более 20 лет и регулярно выводят здесь потомство. Онлайн-наблюдение за сапсанами на крыше банка ведется с 2019 года.

Следить за жизнью соколиной семьи и наблюдать за взрослением птенцов можно в сообществе банка Уралсиб во ВКонтакте.

Узнать, что происходит на крыше банка и почему сапсанам приглянулось это место, можно в фильме участника проекта и члена Башкирского отделения Союза охраны птиц России Галии Гайсиной и группы ученых, по ссылке.

