В Свердловской области на водоемах нашли тела двух мужчин

На водоемах Свердловской области 1 июня спасатели обнаружили тела двух мужчин. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

– На акватории озера Исеть в Среднеуральске, обнаружено и извлечено из воды тело мужчины 1992 года рождения. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, – отметили в ведомстве.

Как сообщили «КП-Екатеринбург» в СУ СК по Свердловской области, по данному факту проводится проверка, криминала нет.

Второе тело обнаружили в реке Тура в Туринском муниципальном округе. Погибшим оказался 28-летний Максим Миронов, который 11 апреля ушел вместе с отцом и другом семьи на рыбалку, однако никто из них домой так и не вернулся.

На поиски рыбаков вышли местные жители, также были задействованы сотрудники полиции и подразделений, относящихся к Министерству общественной безопасности Свердловской области. Поиски были осложнены половодьем – вода постоянно прибывала и была очень мутной. Тело Максима нашли недалеко от места поисков.