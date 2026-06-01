Семь социальных проектов в Екатеринбурге поддержала ВИЗ-Сталь в рамках программы «Стальное дерево»

В Екатеринбурге определили победителей грантового конкурса «Стальное дерево» благотворительного фонда «Милосердие» — социального партнёра ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК). По итогам отбора поддержку получили семь социальных проектов, объединённых общей задачей: сделать городскую среду более доступной, развивающей и дружелюбной для детей, подростков, старшего поколения и семей.

Среди победителей — инициативы по профориентации и развитию подростков. Уральский политехнический колледж запустит летнюю профильную смену для школьников 8–9 классов «Каникулы в металлургии»: ребята познакомятся с востребованными профессиями, попробуют себя в разных ролях и подготовят проект фестиваля металлургических профессий для своих школ. Дворовый клуб «Надежда» приобретет современные конструкторы для бесплатных технических занятий, чтобы у подростков в шаговой доступности появилась возможность развивать инженерные навыки.

Отдельное внимание уделено инклюзии и социальной адаптации. Волонтеры проведут творческие мастер классы с элементами арт терапии для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также закупят швейное оборудование и откроют мастерскую для обучения и трудовой адаптации молодых взрослых с ментальной инвалидностью. Екатеринбургский театр кукол организует показы детских спектаклей с переводом на русский жестовый язык, чтобы театр стал для особенных зрителей по настоящему доступным и понятным.

Для поддержки старшего поколения создадут мультимедийную площадку и проведут серию интеллектуальных игр, адаптированных под особенности пожилых участников. Экологическую линию представит проект «ЭКОволонтерыМЫ!» подросткового отряда «Пламя» — уборка и благоустройство природных территорий, семейные активности и просвещение по теме обращения с отходами.

Все победители получат гранты до 1 млн рублей в зависимости от сложности проектов и реализуют их до конца года.

