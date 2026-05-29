Рядом с парком «Оленьи ручьи» откроется курорт федерального масштаба

Эксперты оценили локацию курорта, как востребованную туристами. Фото предоставлено курортом «Аракай»

В сентябре в Свердловской области для гостей откроется загородный курорт федерального масштаба «Аракай», рассчитанного на круглогодичный туристический поток. Его строят в 110 км от Екатеринбурга рядом с природным парком «Оленьи ручьи». Новый курорт становится не только новым местом притяжения для туристов, но и способом вложения средств.

– Первая очередь начала строиться в 2025 году. В сентябре этого года уже ждём гостей. Вторая очередь находится на этапе предпродаж, – рассказал директор по продажам инвестиционных юнитов курорта «Аракай» Димитрий Матвиенко. – Также мы планируем третью очередь – к нашей экосистеме присоединится горнолыжный комплекс «Гора Воронина».

Директор по продажам инвестиционных юнитов курорта «Аракай» Димитрий Матвиенко Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Курорт включает спортивные и детские зоны, а также индивидуальные жилые дома с высоким уровнем сервиса. «Аракай» пользуется особенной моделью инвестирования — на инвестиционной платформе bizmall можно стать совладельцем курорта без покупки отдельного юнита, вложив от 215 тысяч рублей. Собственники номеров смогут не только получать доход, но и бесплатно отдыхать на курорте до 14 дней в году.

– Тем, кто хочет получить доход быстрее, мы предлагаем инвестировать в первую очередь застройки, дивиденды от которой будут уже в сентябре, – объясняет Димитрий Матвиенко. – Если инвестор готов подождать, чтобы приумножить капитал, мы предлагаем инвестирование во вторую очередь строительства по эксклюзивной предстартовой цене. В будущем она может возрасти.

На стоимость квадратного метра влияет много факторов: от уровня ключевой ставки и привлекательности локации до изменения потребительских привычек и транспортной доступности. До «Аракая», например, легко добраться на автомобиле, а с началом туристического сезона из Екатеринбурга до парка «Оленьи ручьи» курсирует пригородный поезд «Орлан». Еще один фактор, влияющий на стоимость объектов, – возможности ипотечного кредитования. Вторая очередь курорта «Аракай» получает проектное финансирование от СБЕРа, а значит, частные инвесторы получают поддержку и со стороны финансовых инструментов, и с точки зрения «веса» соинвестора.

– Когда есть такой большой игрок, непрофессиональному инвестору становится спокойнее, ведь приходит понимание, что в этой лодке ты не один, – добавил Димитрий Матвиенко.

В рамках круглого стола «Недвижимость как инвестиционный актив», который прошел в пресс–центре «Комсомольской правды», эксперты оценили место, где строится курорт, как востребованное туристами. Каждый год его посещают более 150 тысяч человек.

Реклама ИП Еремин Александр Львович ИНН 662900247471 Erid: 2W5zFH1SH4m