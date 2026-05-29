В Екатеринбурге из-за «Зеленого марафона» два автобуса изменят маршруты

В Екатеринбурге на время проведения «Зеленого марафона» два автобуса поменяют свои маршруты. Ограничения введут 30 мая с 05:00 до 15:00. Об этом сообщили в мэрии.

Автобус №043 поедет по улицам Челюскинцев – Московская – проспект Ленина – Металлургов – дорога на Пермь – станция Решеты – поселок старые Решеты – Московский тракт – поселок Северка. На обратном маршруте от проспекта Ленина автобус поедет через улицу Жукова.

Автобус №45 проследует по Челюскинцев – Московской – проспекту Ленина – Репина – Посадской – Белореченской – Волгоградской – Ясной – Бардина – Серафимы Дерябина – Кольцевой – по дороге в поселок Широка Речка – Соболева.

Напомним, что в день проведения марафона с 22:00 29 мая до 15:00 30 мая ограничат движение всех видов транспорта по дороге вокруг ККТ «Космос», а также выезде на улицы Царскую и Николая Никонова. Ограничения движения также затронут другие улицы Екатеринбурга.