Спорт объединяет поколения: спартакиада на ВИЗ-Стали открыла программу мероприятий к юбилею завода

На ВИЗ-Стали и ВИЗе (входят в Группу НЛМК) прошла весенняя спартакиада, открывшая программу корпоративных мероприятий в честь 300-летия Верх-Исетского завода. За четыре дня спортивного праздника в соревнованиях приняли участие более 230 человек — сотрудники предприятий, ветераны производства, представители подрядных организаций и впервые — студенты Уральского политехнического колледжа.

В этом году спартакиада прошла в расширенном формате: программа включала 11 видов спорта для участников с разным уровнем подготовки. К традиционным дисциплинам были добавлены новые.

В первый день прошли турниры по шахматам и настольному теннису, а также дебютировал новый силовой вид «удары по груше». Во второй день спортсмены состязались в подъёме гири, подтягивании, русском жиме и планке. Третий день посвятили командным стартам — перетягиванию каната и легкоатлетической эстафете, а также прыжку в длину с места. Финал спартакиады состоялся в бассейне спорткомплекса «Верх Исетский», где впервые прошли заплывы вольным стилем на дистанции 50 м.

По итогам спартакиады 94 победителя и призеров получили дипломы и подарочные сертификаты в спортивные магазины города. Рекордное количество наград среди мужчин завоевал специалист отдела ОТиПБ Иван Воронский: он стал победителем в дисциплинах «удары по груше» и прыжок в длину с места, а также взял серебро в плавании. Среди женщин по числу призовых мест лидировала контролёр чёрных металлов Рузиля Башкатова. Она одержала победу в подъёме гири и подтягивании на турнике, а также выиграла легкоатлетическую эстафету в составе команды цеха холодной прокатки. Кроме того, спортсменка заняла второе место в дисциплинах «русский жим» и планка на локтях.

— Корпоративная спартакиада остаётся одной из самых устойчивых заводских традиций: она объединяет разные поколения металлургов, сотрудников подразделений Группы НЛМК в Екатеринбурге, укрепляет командное взаимодействие и поддерживает спортивную активность на предприятиях, — отметил начальник управления персоналом ВИЗ-Стали Вячеслав Моломин.

