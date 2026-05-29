При атаке БПЛА погиб 50-летний волгоградец

В ночь на 29 мая территория Волгоградской области подверглась налету украинских беспилотников, пишет Мойка78. Глава региона Андрей Бочаров проинформировал, что целью дронов ВСУ стало предприятие по выпуску синтетического волокна, расположенное в городе Волжский.

В результате действий киевского режима погиб 50-летний местный житель. Еще одна пострадавшая — 55-летняя женщина — была экстренно доставлена в клинику в тяжелом состоянии. Также травмы получил житель дома на улице Вершинина. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь на месте происшествия, в связи с чем госпитализация ему не потребовалась.

Из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов на химзаводе в Волжском вспыхнул пожар. Кроме того, возгорания были зафиксированы на объектах топливно-энергетического комплекса в южной части Волгограда. В настоящий момент все очаги горения уже ликвидированы.

Напомним, 25 апреля беспилотник поразил жилой дом в Екатеринбурге. К счастью, тогда обошлось без человеческих жертв.