Т2 запустила новые базовые станций в 19 населенных пунктах Свердловской области

Мобильный оператор Т2 к летнему сезону провел масштабные технические работы в Свердловской области. В апреле и мае 2026 года оператор запустил новые объекты связи в 19 населенных пунктах, в том числе Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Каменске Уральском, Красноуфимске, Качканаре, Верхней Пышме, Среднеуральске, Полевском, Березовском, Артемовском, Ревде, Дегтярске. Внимание было уделено новой жилой застройке, трассам, а также пригороду и частному сектору: новые станции запущены в районах СНТ и сельских территориях.

При этом в ряде населенных пунктов покрытие мобильного оператора появилось впервые: в коттеджном поселке Молодежный в Первоуральске, в поселке Нагорном и на территории СНТ в Верхней Пышме, в деревне Монастырка Каменска-Уральского, селе Курганово в Полевском, в поселках Уралец недалеко от Нижнего Тагила и Белоярская Застава в Белоярском районе, на территории СНТ в Сысертском районе и комплекса садовых товариществ в Каменске Уральском. Кроме этого, связью впервые были обеспечены Серебрянский тракт в Нижнем Тагиле и участки дорог в Среднеуральске и Нижнесергинском районе.

- Т2 последовательно улучшает покрытие на всей территории Свердловской области. Масштабные технические работы позволили нарастить потребление трафика 4G и на 34% увеличить качество звонков с технологией VoLTE,- отметила директор макрорегиона «Урал» Т2 Светлана Галилеева.

C начала года по май Т2 модернизировала телеком-оборудование в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Сухом Логу, Березовском, Красноуфимске, Сысерти, Камышлове и в других населенных пунктах. На существующую инфраструктуру оператора – антенно-мачтовые сооружения и вышки – разместили дополнительные передатчики. В сравнении с прошлым годом этот показатель вырос на 27,4%. В условиях растущего трафика это позволяет улучшать скорость и поддерживать качество передачи данных.

