УБРиР примет участие в областном фестивале детства «ТЕХНОполюшко»

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) поддержал областной фестиваль детства «ТЕХНОполюшко», который пройдет 1 июня на площади Дворца молодежи в Екатеринбурге.

Фестиваль, объединяющий современные технологии с народной культурой, традициями и ремеслами, состоится во второй раз. В этом году организаторы запланировали мероприятие более масштабным: для детей и родителей подготовлено более 30 интерактивных площадок с мастер-классами и подвижными играми, а также интерактивный квест в сказочном стиле. На фестивале дети познакомятся с робототехникой, диджитал-технологиями (IT, VR и AR) и попробуют силы в традиционных промыслах. Например, тематические зоны с подвижными народными играми («Дремучий лес») будут соседствовать с витриной цифровых российских разработок («Тридесятое царство»).

Представители банка УБРиР выступят сразу на двух площадках. В чистом поле все желающие смогут попробовать свои силы против хитрости Соловья-Разбойника и устоять перед его уловками: по специальному телефонному аппарату ребёнок сможет поговорить с незнакомцами и вычислить среди них мошенника. Успешно прошедшие испытание получат в подарок от банка сувенир.

Помимо этого, эксперт УБРиР выступит в лектории «Не бабушкины сказки», где расскажет о технологии цифрового рубля. Руководитель проектов департамента корпоративного бизнеса УБРиР Елена Певцова простыми словами объяснит, что такое цифровой рубль, зачем он нужен обычным людям и стоит ли бояться его внедрения.

Планируется, что фестиваль посетит около двух тысяч воспитанников городских лагерей, центров цифрового образования «IT-куб» и детских технопарков «Кванториум» из Екатеринбурга, Березовского, Верхней Пышмы, Арамили и Первоуральска. Им расскажут об искусственном интеллекте, образовательных программах и поступлении в профильные учебные заведения. Кроме того, участники проекта «Коллаборация» представят экспертам проекты и прототипы разработок в сферах инженерии, креативных индустрий, цифровых технологий и междисциплинарных направлений.

Фестиваль организован Дворцом молодежи при поддержке правительства Свердловской области и министерства образования Свердловской области.

