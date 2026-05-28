Два проекта из Свердловской области стали призерами Национальной туристической премии «Маршрут построен»

Участники из Свердловской области получили награды за свои проекты, представленные в Национальной туристической премии «Маршрут построен». Всего на конкурс было подано 1187 заявок из 79 регионов России и нескольких областей Белоруссии. По итогам пятого сезона премии проекты из Екатеринбурга стали призерами в двух из 23 номинаций. Награды распределили по итогам народного голосования и оценки профессионального жюри.

Бутик-отель Gold 1905 вошел в число лучших мест размещения путешественников, представленных в номинации «Отель года 4-5*, бизнес-отели». В финале конкурса он оказался вместе с ялтинским бутик-отелем «Дача Рахманинов» и «Metropol Гранд Отелем Геленджик». Стоит отметить, что исторический отель в центре Екатеринбурга отметили уже во второй раз — в прошлом сезоне он тоже был призером премии.

Награду в номинации «Культурно-исторический туризм» получил автобусный тур из Екатеринбурга «Древний Аркаим: загадочный и неизведанный». Его соперниками в финале стали Азовский музей-заповедник (Ростовская область) и исторический маршрут «Игоревы тропы» (Воронежская область). Всего же в номинации были представлены более 100 проектов.

— Сердце колотится от радости! Мы второй год подряд становимся призерами премии, — поделилась эмоциями Татьяна Клещева, организатор тура и руководитель компании «Красоты Урала», получившей в предыдущем сезоне награду за тур «По бажовским местам». — Очень неожиданно и приятно, что нас снова отметили. Удивительно, как активно принимают участие туристы в голосовании, как они болеют за нас, как радуются вместе с нами. А присутствие на церемонии награждения — это радость вдвойне, потому здесь можно познакомиться с разными регионами, наладить сотрудничество, чтобы возить своих туристов к кому-то в гости.

Премия «Маршрут построен» — специальный проект «Комсомольской правды», родившийся в 2021 году. Он был создан как конкурс и презентационная площадка для туристических проектов со всей России. За пять сезонов заметно расширилась география премии, а число участников теперь измеряется четырехзначным числом. Представить свой маршрут для путешествия или место для отдыха здесь может практически каждый.