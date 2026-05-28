Не пожалел 5-летнего ребенка: спустя 29 лет по делу об убийстве целой семьи задержали экс-силовика

В Воронежской области задержан экс-руководитель уголовного розыска города Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа Андрея Ельчанинова. Бывшего силовика подозревают в тройном убийстве семьи с маленьким ребенком, совершенном 29 лет назад. Об этом сообщает «Ямал 1».

Лето 1997 года. В квартиру в высотке 7-его микрорайона врываются люди, стреляют и добивают ножами 45-летнего мужчину, его жену и пятилетнего ребенка. Трагедия потрясла город, но раскрыть ее «лихие 90-е» не удалось. Тогда только было ясно, что причина тройного убийства - «бытовой конфликт». Так было написано в документах.

Ельчанинов тогда работал в руководстве уголовного розыска Губкинского, а позже возглавил подразделение. Под подозрение он тогда, что вполне понятно, не попал. Много позже он ушел из МВД и в 2010 году стал во главе главной компании.

Через 29 лет после тройного убийства силовики перепроверили архивные материалы, примерили современные методы изучения улик и вышли на Андрея Ельчанинова. Бывшего силовика задержали 27 мая, ему грозит длительный тюремный срок.