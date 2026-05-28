В центре Екатеринбурга затопило подземный переход

Утром, 28 мая, жители Екатеринбурга пожаловались на затопленный подземный пешеходный переход в самом центре города - на перекрестке улиц Малышева и Вайнера. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

Вода поступала из закрытой стальной двери в переходе, там расположены технические помещения.

Информацию об этом подтвердили в администрации Екатеринбурга, заверив, что на место ЧП оперативно выехала ремонтная бригада «Водоканала».

- Затопление подземного перехода по улице Вайнера уже устраняют специалисты, - уточнили в мэрии.