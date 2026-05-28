Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 мая 2026 5:18

Выпускников УГГУ не лишат дипломов за покупку экзаменов

Выпускников УГГУ не будут лишать дипломов
Екатерина ГАПОН
Выпускников УГГУ не лишат дипломов

Выпускников УГГУ не лишат дипломов

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уральском государственном горном университете опровергли информацию о лишении выпускников дипломов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Напомним, что 26 мая в УГГУ пришли правоохранительные органы с проверкой, в ходе которой выяснилось, что некоторые студенты закрывали долги по учебе за деньги. По предварительной информации, за зачеты заплатили около 150 человек. На данный момент УГГУ оказывает полное содействие следствию.

– Горный университет всегда действует строго в правовом поле. Мы постоянно проводим внутренний аудит качества образования и гордимся высокой востребованностью выпускников вуза на рынке труда, поэтому всецело заинтересованы в том, чтобы в отношении имевших место фактов было проведено тщательное расследование, – сообщил ректор УГГУ Глеб Батрак.

Руководство вуза подчеркнуло, что следственные мероприятия не повлияют на штатную работу университета и не затронут учебный процесс.