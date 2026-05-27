НовостиОбщество27 мая 2026 16:36

Уральский филолог вступилась за матершинные слова

На Урале предложили защищать мат, чтобы снизить агрессию в обществе
Маргарита РАЗУМОВА
По мнению профессора, нужно улучшить культуру речи

Директор департамента «Филологический факультет» Уральского федерального университета Анна Плотникова вступилась за бранные речи. Она объяснила свою позицию в эфире телеканала ОТВ.

- Мат нужно защищать от частого использования. Эти слова совершенно утрачивают свою суть. Они могут быть использованы только в каких-то экстремальных ситуациях. И не могут использоваться как ежедневное средство общения, - подчеркнула Анна Плотникова.

К тому же, профессор одобряет штрафы за бранные словечки в общественных местах. Однако она уверяет, что это не снизит число случаев употребления мата. Как вариант, предлагается больше времени уделять речевой культуре.