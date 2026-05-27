Фестиваль барбекю объединил 40 тысяч жителей Екатеринбурга

За два дня XV Фестиваль барбекю в Парке Маяковского Екатеринбурга собрал более 40 000 человек. В трёх категориях чемпионата: шеф- повара, юниоры, любители выступили 36 команд. В каждой номинации сертифицированные кулинарные судьи определили по три победителя и вручили спецпризы.

Что мы поняли за эти два дня:

1. Любители реально подтянулись. В этом году разрыв между профессиональной и любительской категориями оказался минимальным за всю историю фестиваля. Обучающие видео, форумы и доступ к нормальным стейкам сделали своё дело. Парень с дачным мангалом сегодня- это не парень с дачным мангалом пятилетней давности.

2. Томагавк перестал быть экзотикой. Ещё несколько лет назад его искали в специализированных магазинах и заказывали через знакомых. На этом фестивале его жарили все, включая любительскую категорию. Больше сотни томагавков на чемпионат пришли с Уральского мясокомбината «Сибагро». На массовое соревнование такие стейки отгружают только когда уверены в качестве и одинаковости продукта.

3. Главное в чемпионате - равное сырьё. Без этого условия победитель определяется везением (кому-то попался кусок чуть лучше, кому-то хуже). Поэтому тут правило простое: один поставщик, один высокий стандарт, один кусок на каждого. Все три чемпионата прошли именно так.

4. Очередь на дегустации была тоже одинаковая, что у профи, что у любителей. Это снова к вопросу прокаченности любителей.