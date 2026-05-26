Фото: пресс-служба УБРиР

Уральский банк реконструкции и развития разработал и внедрил технологию, обеспечившую интеграцию систем управления робота-заправщика с модулем приема банковских платежей.

На АЗС, расположенной в екатеринбургском спортивном квартале «Архангел Михаил», установлен первый в России полностью автоматизированный робот-заправщик. С помощью специальных камер робот определяет марку автомобиля и, соответственно, местонахождение топливного бака, откручивает крышку и заправляет автомобиль топливом. Чтобы обеспечить онлайн-оплату, АЗС требовалось нестандартное решение по интеграции программного обеспечения робота с системой быстрых платежей. Банк УБРиР в сжатые сроки разработал оптимальный вариант интеграции, который был одобрен компанией-производителем.

Видео: пресс-служба УБРиР УБРиР подключил онлайн-оплату к первому в России роботу-заправщику

Фото: пресс-служба УБРиР

- Робот-заправщик - абсолютно новая технология для России, в мире реализовано всего три подобных проекта. Для полноценного функционирования робота необходимо было решить вопрос с оплатой онлайн. Готовых интеграций на рынке в настоящее время нет. Наш банк предложил оптимальное решение по подключению СБП к программному обеспечению робота. Теперь принцип «заправляйся не выходя из автомобиля» реализован на АЗС полностью. Считаем, что данная технология имеет большие перспективы, поскольку обеспечивает и комфорт, и безопасность, — отметил президент УБРиР Алексей Долгов.

Робот-заправщик спроектирован на основе подвижной трехмерной платформы, использует комбинацию двухмерного и трехмерного позиционирования. Благодаря полной автоматизации процесса заправки водителю нет необходимости выходить из автомобиля. Робот оснащен манипулятором, который способен открутить крышку, установить пистолет в бак, залить топливо, закрутить крышку бака и закрыть люк.

Оценивайте ваши финансовые возможности и риски.

Лицензия ЦБ РФ №429 от 06.02.2015

Реклама ПАО «УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ» ИНН 6608008004 Erid: 2W5zFJaJ3Fw