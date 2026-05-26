Заброшенный дом в Нижнем Тагиле тушили несколько часов

24 мая на пульт диспетчера в Нижнем Тагиле поступило тревожное сообщение о пожаре: на улице Чаплыгина горел двухэтажный заброшенный дом. Об этом сообщает Тагил.Лайф.

Сообщение поступило в 15:08. Прибывшие на место ЧП пожарные тушили огонь на площади в 300 квадратных метров. Открытое горение удалось потушить через 3,5 часа, проливка и разбор конструкций продолжался до полуночи.

Специалисты установили, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Из-за ЧП в районе Рудника фиксировались перебои с подачей электроэнергии. Отметим, что расселенное здание должны были снести в 2026 году.