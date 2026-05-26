Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 мая 2026 5:55

В Волчанске двое родственников похитили 55 килограммов трамвайного провода

Суд вынес приговор двум жителям Волчанска, похитившим 55 килограммов трамвайного провода
Никита ПРИХОДЬКО
Мужчины похитили 55 килограммов трамвайного провода

Мужчины похитили 55 килограммов трамвайного провода

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волчанске суд вынес приговор двум родственникам – 40-летнему Валентину и 23-летнему Михаилу (имена изменены – прим. ред.). В январе 2026 года они похитили 55 килограммов медного провода с трамвайного маршрута.

- Дождавшись ночи, 27 января они взяли углошлифовальную машину и отправились на промысел к трамвайному пути в районе дома №25 по улице Карпинского. Убедившись, что контактная сеть обесточена, они срезали с опор пролеты медного провода, - рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.

Мужчины загрузили трамвайный провод в машину и скрылись. Затем они сдали похищенное в пункт приема металлолома, а полученные деньги поделили между собой. Так, бюджету Волчанска был причинен ущерб на 40,7 тысячи рублей. Свою вину мужчины признали в полном объеме и возместили причиненный вред.

Суд признал Валентина виновным по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». С учетом непогашенной судимости и наличием смягчающих обстоятельств, ему назначили 280 часов обязательных работ.

Уголовное дело в отношении Михаила было прекращено, поскольку он загладил свою вину, возместив причиненный ущерб. Кроме того, ранее он судим не был.

Решения суда пока не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.