В Волчанске двое родственников похитили 55 килограммов трамвайного провода

В Волчанске суд вынес приговор двум родственникам – 40-летнему Валентину и 23-летнему Михаилу (имена изменены – прим. ред.). В январе 2026 года они похитили 55 килограммов медного провода с трамвайного маршрута.

- Дождавшись ночи, 27 января они взяли углошлифовальную машину и отправились на промысел к трамвайному пути в районе дома №25 по улице Карпинского. Убедившись, что контактная сеть обесточена, они срезали с опор пролеты медного провода, - рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.

Мужчины загрузили трамвайный провод в машину и скрылись. Затем они сдали похищенное в пункт приема металлолома, а полученные деньги поделили между собой. Так, бюджету Волчанска был причинен ущерб на 40,7 тысячи рублей. Свою вину мужчины признали в полном объеме и возместили причиненный вред.

Суд признал Валентина виновным по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». С учетом непогашенной судимости и наличием смягчающих обстоятельств, ему назначили 280 часов обязательных работ.

Уголовное дело в отношении Михаила было прекращено, поскольку он загладил свою вину, возместив причиненный ущерб. Кроме того, ранее он судим не был.

Решения суда пока не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.