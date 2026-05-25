Свердловский облсуд утвердил изъятие земельных участков «Атомстройкомплекса»

Свердловский областной суд утвердил решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга о национализации имущества «Атомстройкомплекса».

У «Корпорации Атомстройкомплекс», «Компании Атомстройкомплекс», «Специализированного застройщика "Южный берег"» и других физических лиц в доход государства изъяли 10 земельных участков в поселке Копятки под Среднеуральском, 2 помещения в Екатеринбурге и 577,6 миллиона рублей.

Шесть земельных участков, входивших в холдинг «Атомстройкомплекса», были переданы государству после решения суда. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Атома», апелляцию компания не подавала.

– Земли были выделены под индивидуальное жилищное строительство вопреки законодательству о противодействии коррупции, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Остальные ответчики попытались обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции, однако судебный акт оставили без изменений.