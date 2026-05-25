СвЖД развивает мультимодальный сервис доставки грузов по принципу «от двери до двери»

Фото: пресс-служба СвЖД

Свердловская железная дорога развивает для клиентов услугу комплексной логистики по принципу «от двери до двери» с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта (для первой и последней мили).

Это мультимодальный сервис, который включает в себя доставку грузов и полное сопровождение перевозки: прием и транспортировку груза по железной дороге, выгрузку из вагонов, хранение на инфраструктуре ОАО «РЖД» (задействуются грузовые дворы на станциях), доставку автотранспортом до конечной точки.

За первые четыре месяца 2026 года в рамках сервиса было перевезено почти 25 тыс. тонн грузов, услугой воспользовались более 50 клиентов. В их числе – предприятия машиностроительной и металлообрабатывающей отраслей в крупных промышленных центрах и получатели грузов в контейнерах.

В настоящее время услуга успешно применяется на станциях Шарташ (г. Екатеринбург), Войновка (г. Тюмень), Блочная (г. Пермь), Сургут, Верхнекондинская (г. Советский), Нижний Тагил.

Базовую часть сервиса составляет перевозка железнодорожным транспортом, который является наиболее выгодным и безопасным. А включение в схему автомобильного плеча обеспечивает первую и последнюю мили маршрута. Это позволяет довезти груз до промышленной площадки, склада, строительного объекта или другого пункта, не имеющего прямого железнодорожного доступа.

Оператором мультимодальной услуги от СвЖД является Свердловская дирекция по управлению терминально-складским комплексом. В ее распоряжении имеется автопарк для перевозки различных видов грузов, в том числе тяжеловесных и крупногабаритных, а также 20- и 40-футовых контейнеров.

СвЖД использует технологию «от двери до двери» с сочетанием разных видов транспорта уже несколько лет. Рельсы обеспечивают основу перевозки, а автомобильное плечо добавляет гибкость и адресность. В результате клиент получает удобный сервис, позволяющий сокращать эксплуатационные расходы, высвобождать ресурсы для профильной деятельности, налаживать межрегиональные поставки. В 2025 году услугой воспользовались 133 грузовладельца.